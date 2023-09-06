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Стало известно, когда Кокорин начнёт тренироваться на Кипре

06 Сентября 2023 • 14:53 Комментировать

Нападающий Александр Кокорин вернулся в «Арис» - киприоты снова арендовали россиянина у «Фиорентины». Рулевой «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, когда 32-летний Кокорин приступит к тренировочным занятиям.

«Пока ещё Кокорин не прилетел на Кипр. По-моему, он должен быть завтра. 8 сентября он уже будет тренироваться с командой», - цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Выступая за «Арис» в прошлом сезоне, Кокорин провёл 30 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров. Российский форвард помог «Арису» впервые в истории стать чемпионом Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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