Гаджиев: «Для меня третье место «Крыльев» — это неожиданный результат»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о результатах «Крыльев Советов» на старте текущего сезона.

Напомним, после семи туров РПЛ самарская команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. Гаджиев признался, что очень удивлён результатами команды Игоря Осинькина в нынешнем сезоне.

«Для меня третье место «Крыльев» — это неожиданный результат. В прошлом сезоне команда порой показывала очень хороший футбол, достойно смотрелась в матчах с лидерами. Но часто результаты в итоге оказывались не в пользу самарской команды. У Игоря Осинькина интересный подбор футболистов, много молодых и талантливых ребят», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 16 сентября против ЦСКА. Игра состоится в Москве и начнётся она в 14:00 по местному времени.