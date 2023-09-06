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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» отреагировали на вопрос о будущем главном тренере эксклюзив

06 Сентября 2023 • 14:55 Комментировать (2)

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не стал отвечать на вопрос о вариантах с будущим главным тренером команды.

- В российских СМИ называют два фамилии, которые клуб рассматривает на замену Евсееву: это Вадим Гаранин и Игорь Черевченко. Соответствует ли это правде?

- Нет. Я не буду это комментировать, извините, — сказал Самедов.

5 сентября «Факел» сообщил, что главный тренер Вадим Евсеев покинул пост главного тренера. 47-летний специалист в прошлом сезоне спас клуб от вылета в ФНЛ. В нынешнем сезоне воронежская команда с четырьмя очками занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Самедов Вадим Евсеев Игорь Черевченко РПЛ Вадим Гаранин
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Комментарии (2)
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TEREX
06 Сентября 2023 в 15:40
а пачиму тока ДВА фамилии..)) агласити фесь списак пажалуста..))
One Live
06 Сентября 2023 в 15:16
Вылетят в ФНЛ теперь точно!
На Евро-Футболе:
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