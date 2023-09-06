Старший селекционер «Факела» Александр Самедов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не стал отвечать на вопрос о вариантах с будущим главным тренером команды.

- В российских СМИ называют два фамилии, которые клуб рассматривает на замену Евсееву: это Вадим Гаранин и Игорь Черевченко. Соответствует ли это правде?

- Нет. Я не буду это комментировать, извините, — сказал Самедов.

5 сентября «Факел» сообщил, что главный тренер Вадим Евсеев покинул пост главного тренера. 47-летний специалист в прошлом сезоне спас клуб от вылета в ФНЛ. В нынешнем сезоне воронежская команда с четырьмя очками занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ.