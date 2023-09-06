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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» рассматривал хорвата в оборону, но он сломал палец

06 Сентября 2023 • 14:21 Комментировать

«Локомотив» рассматривал возможность подписания в линию обороны Зорана Арсенича из польского «Ракува». Впрочем, недавно 29-летний футболист получил перелом пальца ноги, поэтому его трансфер осложнился. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. 

Согласно данным портала Transfermarkt, Арсенич способен выступать в обороне на всех позициях. Хорват оценивается в 1,8 миллиона евро.

«Локомотив» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ракув трансферы футбола - лето 2023 Зоран Арсенич
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