«Локомотив» рассматривал хорвата в оборону, но он сломал палец

«Локомотив» рассматривал возможность подписания в линию обороны Зорана Арсенича из польского «Ракува». Впрочем, недавно 29-летний футболист получил перелом пальца ноги, поэтому его трансфер осложнился. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Согласно данным портала Transfermarkt, Арсенич способен выступать в обороне на всех позициях. Хорват оценивается в 1,8 миллиона евро.

«Локомотив» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле.