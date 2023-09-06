Чистяков высказался об интересе «Локомотива»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков отреагировал на информацию о возможном переходе в столичный «Локомотив».

«Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу даже об этом говорить», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Срок контракта Чистякова с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий сыграл два матча, не отметившись голевыми действиями. В настоящий момент игрок восстанавливается после повреждения.