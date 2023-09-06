Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков высказался об интересе «Локомотива»

06 Сентября 2023 • 13:39 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков отреагировал на информацию о возможном переходе в столичный «Локомотив».

«Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу даже об этом говорить», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Срок контракта Чистякова с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий сыграл два матча, не отметившись голевыми действиями. В настоящий момент игрок восстанавливается после повреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Чистяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
13:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Стефановича: «Илья до зимы точно остаётся в «Торпедо»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Чистяков высказался об интересе «Локомотива»
13:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Торпедо» Енин: «Мы обязаны выйти в РПЛ»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Булавин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом
13:31 · Россия. Премьер-лига
​Созин призывает дисквалифицировать Марио Фернандеса
13:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Чистяков: «Обидно, что пропустил матч со «Спартаком»
13:24 · Россия. Премьер-лига
​«Это бред»: Сычёв не видит спада у Пиняева
13:23 · Россия. Премьер-лига
Булавин: «По составу «Спартак» способен бороться за золото»
13:18 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев: «Советская вратарская школа была лучшей в мире, поэтому молодые пусть тренируются по этой системе»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о перспективах «Динамо»: «Команде по силам претендовать на пятёрку, но точно не больше»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок «Спартака» в августе
12:45 · Россия. Премьер-лига
Эракович: «Из «Зенита» можно перейти в «Барселону» 1
12:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бавин: «Отдадим всё своё мастерство, желание, наши боль, слёзы, кровь и пот, чтобы выйти в РПЛ»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова: «Обсуждаем несколько вариантов»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Мозес полностью восстановился после травмы
Все новости
Рекомендуем