Булавин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом

Бывший тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Булавин оценил перспективы столичного «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Динамо» претендовать на титул в этом сезоне вряд ли сможет. Им не хватает чемпионского нюха. Тренер - новый, игра строится, уезжают игроки. Максимум - зацепятся за тройку», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По итогам семи туров «Динамо» с 14 набранными очками занимает четвертое место в таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла. В следующем матче РПЛ «бело-голубые» встретятся с «Пари НН» на «ВТБ Арене».