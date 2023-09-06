​Созин призывает дисквалифицировать Марио Фернандеса

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался насчёт забега Марио Фернандеса после гола «Зенита» в ворота ЦСКА (ничья 1:1). Как известно, Фернандес, который к тому моменту уже был заменён, промчался на скорости вдоль бровки к угловому флажку, чтобы поздравить Дугласа Сантоса с забитым мячом. Момент стал обсуждаемым, ведь Фернандес ранее на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.

Созин назвал действия Фернандеса провокацией, которую должны рассмотреть ЭСК и КДК.

«Этот забег - не просто плевок в сторону ЦСКА, это очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тысяч человек, всё могло закончиться плачевно. Игроки и болельщики ЦСКА себя сдержали, здесь Марио повезло», - цитирует Созина «Чемпионат».

В завершении Созин сказал, что за такие действия Фернандеса нужно дисквалифицировать на несколько матчей.

Стоит сказать, что КДК РФС рассмотрит забег Марио Фернандеса, ведь он покинул техническую зону.