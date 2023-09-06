Защитник «Зенита» Чистяков: «Обидно, что пропустил матч со «Спартаком»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что ему обидно пhопускать матчи своей команды из-за повреждения.

«Обидно. И не только за матч со «Спартаком», и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». За все игры, которые пропустил, так же обидно, как и за матч со «Спартаком», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник травмировался в поединке второго тура чемпионата России против «Ростова». Из-за повреждения Чистяков попустил семь последних матчей «сине-бело-голубых».

После семи туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 14 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице.