​«Это бред»: Сычёв не видит спада у Пиняева

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв не считает, что молодой игрок команды Сергей Пиняев в настоящий момент переживает спад.

По словам Сычёва, Пиняев переживает своё становление как футболиста, и ни о каком спаде говорить не приходится.

«Он просто играет, мужает, набирается опыта, подстраивается под схему, растёт. Если он вдруг не забил гол, сразу все начинают говорить, что это спад и чёрная полоса. Мне кажется, это бред», - цитирует Сычёва Sport24.

«Локомотив» после семи сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Сергей Пиняев в этих семи играх записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.