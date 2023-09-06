Булавин: «По составу «Спартак» способен бороться за золото»

Экс-футболист и тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Булавин высказался о нестабильной игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» лихорадит. По составу «Спартак» способен бороться за золото. Абаскаль что-то свое строит, но трудно понять, что именно. Тренер шарахается из стороны в сторону», - приводятся слова Булавина на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что по итогам семи туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали десять очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на семь пунктов.