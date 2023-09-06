​Дасаев: «Советская вратарская школа была лучшей в мире, поэтому молодые пусть тренируются по этой системе»

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что вратари в России должны тренироваться по советской системе.

Дасаев отметил, что по советской системе работают такие тренеры как Виталий Кафанов («Ростов» и сборная России), Заур Хапов («Локомотив») и Дмитрий Крамаренко (ЦСКА).

«Они работают по нашей, советской системе, наша вратарская школа была лучшая в мире. Поэтому молодые пусть работают, не говорят ничего, а тренируются по этой системе. Мне бы хотелось им это пожелать. Это школа, которая была лучшей в мире, я благодарен ей», - сказал Дасаев ТАСС.

Добавим, что в настоящий момент сборная России проводит сбор, в рамках которого сыграет три товарищеских матча. 7 и 11 сентября команда Валерия Карпина сыграет против олимпийской сборной Египта, а 12 сентября – против национальной сборной Катара. Все эти игры для российской сборной будут выездными.