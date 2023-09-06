Назван лучший игрок «Спартака» в августе

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев признан лучшим футболистом «красно-белых» по итогам августа. В опросе 26-летний нападающий набрал 33 процента голосов.

В минувшем месяце Александр принял участие в шести матчах «народной команды». Игрок отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В последнем поединке спартаковцы потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 0:2. После семи туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять баллов и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Спартак» проведет на своем поле против «Сочи».