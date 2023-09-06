Эракович: «Из «Зенита» можно перейти в «Барселону»

Сербский защитник Страхинья Эракович, перешедший прошлым летом в петербургский «Зенит», верит в то, что из российского клуба можно пойти на повышение в один и европейских грандов.

«Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. Верю, что из «Зенита» можно перейти в европейский гранд, например, «Барселону». Мне кажется, это возможно!» - цитирует 22-летнего футболиста «РБ Спорт».

Страхинья перебрался в «Зенит» из белградской «Црвены Звезды» за восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Эракович провел пять поединков, в которых получил две желтые карточки. Трудовое соглашение серба с питерцами рассчитано до лета 2027 года.