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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данцев не считает, что у «Урала» произошёл спад в игре эксклюзив

06 Сентября 2023 • 13:00 Комментировать

Бывший игрок «Урала» Александр Данцев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что не считает, что команда находится на спаде.

«Я думаю, что спада нет. Потому что в принципе играли с «Ахматом» хорошо не только во втором тайме. В первом тоже было много давления, но пропустили в концовке. Они играли с преимуществом и давлением, были подходы и угрозы хорошие. По игре они переиграли «Ахмат», но бывают такие игры, когда не может мяч залететь.

Я думаю, ничего страшного в этом нет. Главное, что видно движение команды. С «Зенитом» было тяжело, низко они сидели, но с «Ахматом» вернулось всё на свои места, просто не забили. Я всё так же придерживаюсь мнения про Виктора Ганчаренко, что команда показывает хороший футбол. С «Зенитом» не совсем получилось, но это «Зенит», — сказал Данцев.

«Урал» 29 августа проиграл «Зениту» в шестом туре РПЛ со счётом 0:4. В следующем матче команда Виктора Ганчаренко уступила «Рубину» в третьем туре группового этапа Кубка России. И в седьмом туре чемпионата России «Урал» уступил «Ахмату» со счётом 0:1.

Команда из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Кубок России Александр Данцев РПЛ Ахмат
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