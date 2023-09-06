Бывший игрок «Урала» Александр Данцев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что не считает, что команда находится на спаде.

«Я думаю, что спада нет. Потому что в принципе играли с «Ахматом» хорошо не только во втором тайме. В первом тоже было много давления, но пропустили в концовке. Они играли с преимуществом и давлением, были подходы и угрозы хорошие. По игре они переиграли «Ахмат», но бывают такие игры, когда не может мяч залететь.

Я думаю, ничего страшного в этом нет. Главное, что видно движение команды. С «Зенитом» было тяжело, низко они сидели, но с «Ахматом» вернулось всё на свои места, просто не забили. Я всё так же придерживаюсь мнения про Виктора Ганчаренко, что команда показывает хороший футбол. С «Зенитом» не совсем получилось, но это «Зенит», — сказал Данцев.

«Урал» 29 августа проиграл «Зениту» в шестом туре РПЛ со счётом 0:4. В следующем матче команда Виктора Ганчаренко уступила «Рубину» в третьем туре группового этапа Кубка России. И в седьмом туре чемпионата России «Урал» уступил «Ахмату» со счётом 0:1.

Команда из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.