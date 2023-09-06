Агент Щенникова: «Обсуждаем несколько вариантов»

Сергей Пушкин, представитель защитника Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента, являющегося свободным агентом.

«Обсуждаем несколько вариантов, в ближайшую неделю история с будущим Георгия определится. Кроме РПЛ и ФНЛ у Щенникова есть и другие варианты продолжения карьеры. Конкретно из Европы у нас нет предложений, но ближнее зарубежье — да», — заявил агент экс-игрока российской сборной, чьи слова приводит Sport24. Также Пушкин не стал говорить о переходе в «Торпедо», отметив при этом, что защитник продолжает поддерживать форму вместе с «автозаводцами».

Напомним, что в июне текущего года Щенников покинул родной ЦСКА, в составе которого провёл 15 лет.