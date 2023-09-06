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Мозес полностью восстановился после травмы

06 Сентября 2023 • 12:24 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Нигерийский футболист столичного «Спартака» Виктор Мозес снова доступен наставнику команды Гильермо Абаскалю.

По информации Metaratings.ru, бывший игрок «Челси» восстановился после травмы, которую он получил во встрече против «Зенита» в конце августа. Из-за неё Мозес пропустил последние два поединка «красно-белых» во всех турнирах. Сообщается, что Виктор приступил к полноценным тренировкам с партнёрами по команде.

Напомним, что 32-летний полузащитник выступает за «Спартак» с 2020 года. На его счету десять голов и девять результативных передач в 69 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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