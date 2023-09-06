Смородская: «Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская считает «Зенит» главным претендентом на золото после семи туров.

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» имеют большой запас прочности. «Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство в этом сезоне. Лидерство «Краснодара» ничего пока не означает», — заявила Смородская в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент подопечные Сергея Семака отстают на три очка от лидирующего «Краснодара». После семи туров «Зенит» набрал 14 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице.