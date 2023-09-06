Агент Смирнов объяснил, почему «Факел» уволил Евсеева

Футбольный агент Антон Смирнов прокомментировал увольнение Вадима Евсеева с поста наставника воронежского «Факела».

«Увольнение Евсеева закономерно. Не надо играться в агентские игры и ставить тех, кого тебе навязывают», - гласит сообщение агента в телеграм-канале.

Напомним, что Евсеев занимал пост главного тренера воронежского коллектива с мая. Под его руководством команда спаслась от вылета в минувшем сезоне РПЛ.

В новом розыгрыше чемпионата России «Факел» стартовал неудачно, набрав всего четыре балла после семи туров. Клуб располагается на 15-й позиции в турнирной таблице.