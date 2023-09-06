Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дасаев: «У Сафонова появилась серьёзность, его нужно пробовать»

06 Сентября 2023 • 12:16 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
07.09 19:00

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

По мнению Дасаева, 24-летний Сафонов стал более серьёзным. При этом эксперт не считает, что сейчас игрока «Краснодара» можно с уверенностью назвать первым номером сборной России, в которую также были вызваны Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).   

«Сейчас у него серьёзность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно пробовать. Сафонов первый номер? Давайте пока не будем говорить, кто является первым номером, пускай они будут считаться первыми номерами», — цитирует Дасаева ТАСС.

Напомним, завтра, 7 сентября, сборная России встретится в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Ринат Дасаев Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕГИПЕТ (ОЛИМП) РОССИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
13:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Стефановича: «Илья до зимы точно остаётся в «Торпедо»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Чистяков высказался об интересе «Локомотива»
13:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Торпедо» Енин: «Мы обязаны выйти в РПЛ»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Булавин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом
13:31 · Россия. Премьер-лига
​Созин призывает дисквалифицировать Марио Фернандеса
13:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Чистяков: «Обидно, что пропустил матч со «Спартаком»
13:24 · Россия. Премьер-лига
​«Это бред»: Сычёв не видит спада у Пиняева
13:23 · Россия. Премьер-лига
Булавин: «По составу «Спартак» способен бороться за золото»
13:18 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев: «Советская вратарская школа была лучшей в мире, поэтому молодые пусть тренируются по этой системе»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о перспективах «Динамо»: «Команде по силам претендовать на пятёрку, но точно не больше»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок «Спартака» в августе
12:45 · Россия. Премьер-лига
Эракович: «Из «Зенита» можно перейти в «Барселону» 1
12:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бавин: «Отдадим всё своё мастерство, желание, наши боль, слёзы, кровь и пот, чтобы выйти в РПЛ»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова: «Обсуждаем несколько вариантов»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Мозес полностью восстановился после травмы
Все новости
Рекомендуем