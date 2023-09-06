Дасаев: «У Сафонова появилась серьёзность, его нужно пробовать»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

По мнению Дасаева, 24-летний Сафонов стал более серьёзным. При этом эксперт не считает, что сейчас игрока «Краснодара» можно с уверенностью назвать первым номером сборной России, в которую также были вызваны Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).

«Сейчас у него серьёзность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно пробовать. Сафонов первый номер? Давайте пока не будем говорить, кто является первым номером, пускай они будут считаться первыми номерами», — цитирует Дасаева ТАСС.

Напомним, завтра, 7 сентября, сборная России встретится в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта. Начало — в 19:00 по московскому времени.