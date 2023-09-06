Гуренко назвал причину отставки Евсеева

Футбольный тренер Сергей Гуренко высказался касательно отставки Вадима Евсеева с поста наставника воронежского «Факела».

«Жалко, жалко. Вначале все вообще хорошо получалось. Потом в играх где-то невезение, где-то глупые мячи пропускали, не было результатов, поэтому так произошло», - передает слова специалиста RT.

Об отставке Евсеева было объявлено накануне. Под его руководством воронежская команда набрала четыре балла в семи турах Российской премьер-лиги и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ «Факел» проведет на выезде против «Урала».