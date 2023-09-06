Игрок «Балтики» Энрикес оценил уровень Дзюбы

Чилийский легионер «Балтики» Анхело Энрикес высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - хороший игрок. Он обладает большим опытом, мы пострадали от этого. Он был большой опасностью для нашей защиты. Как форвард он хорошо видит и пользуется моментами», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В рамках седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» встречался с «Балтикой». Московский клуб одержал победу над калиниградцами со счетом 3:2.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.