Агент Селюк: «Скорее всего, Конате до зимы останется в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, минувшим летом «Ахмат» получал предложения о возможном трансфере Конате, однако, как считает Селюк, 25-летний футболист вряд ли покинет грозненский клуб в текущее трансферное окно.

«Конечно, до закрытия окна в России всё возможно, но, скорее всего, Конате до зимы останется в «Ахмате». Трансфер в клуб РПЛ? Почему нет, всё возможно. Но я не думаю, что «Ахмат» захочет отпускать его именно сейчас», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 10 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.