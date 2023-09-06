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Билялетдинов - об увольнении Евсеева: «Не ожидал такого заявления от «Факела»

06 Сентября 2023 • 11:43 Комментировать

Российский специалист Ринат Билялетдинов, поработавший в казанском «Рубине» и московском «Локомотиве», высказался об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

«Не ожидал этого заявления от «Факела», Вадим же совсем недавно спас команду от вылета в прошлом сезоне. Для меня лично решение о расставании крайне торопливое», - передает слова Билялетдинова RT.

Евсеев занимал пост главного тренера воронежского коллектива с мая текущего года. После семи туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Факел» набрал четыре балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ринат Билялетдинов Вадим Евсеев
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