Галактионов: «Локомотив» бесплатно не отпустит Изидора»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с нападающим Вильсоном Изидором, самовольно покинувшим Россию.

«Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб», - рассказал специалист в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе сообщалось, что у Изидора есть варианты трудоустройства в чемпионатах Турции, Сербии и Греции.

За «железнодорожников» нападающий выступает с 2022 года. В общей сложности он провел в составе московского коллектива 42 встречи, отметившись 19 забитыми мячами и семью результативными передачами.