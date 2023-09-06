КДК отправил в «Локомотив» решение по инциденту с угрозой Дзюбы журналисту

Артур Григорьянц, который занимает пост главы КДК РФС, рассказал о том, что в московский «Локомотив» направлена мотивировочная часть решения по инциденту с форвардом «железнодорожников» Артёмом Дзюбой.

«Мы отправили в «Локомотив» мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой. У клуба есть семь дней, чтобы подать апелляцию», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после поединка четвертого тура Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (1:1), в котором Дзюба не играл из-за повреждения, игрок грубо ответил журналисту на вопрос о результативности на старте сезона.