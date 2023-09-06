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Защитник «Локомотива» Фассон: «Гилерме оказывает мне очень сильную поддержку»

06 Сентября 2023 • 10:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, что вратарь московского клуба Гилерме помогает ему изучать русский язык.

«Он помогает не только с переводом. В принципе оказывает мне очень сильную поддержку, в том числе с русским языком. Да, учу язык, больше футбольный», — цитирует Фассона Sport24.

Напомним, Фассон выступает за «Локомотив» с середины 2022 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за «железнодорожников» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 17 сентября против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Лукас Фассон
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