Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку 47-летнего специалиста Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

- Я, честно говоря, верил, что Евсееву удастся переломить ситуацию. В принципе, в тех матчах, которые я видел, «Факел» играл очень агрессивно и организованно, оставлял достаточно неплохое впечатление. Понятно, что у воронежцев есть определённые сложности, другие коллективы РПЛ более серьёзно укомплектованы, но в целом команда у Евсеева была симпатичная. Да, конечно, в некоторых играх не везло, не был достигнут результат, но всё же.

Мне сложно сказать, отставка Евсеева стала решением руководства, самого Вадима или же они вместе пришли к этому. На мой взгляд, с увольнением поторопились, если это было решение клуба. Я считаю, в таком случае нужно было дать Евсееву поработать ещё, и он смог бы выправить ситуацию. С другой стороны, если Вадим подал в отставку сам, значит, он расценил, что не сможет переломить ситуацию, что нужна смена обстановки. Со стороны приходится только догадываться, но в любом случае у меня вызывает сожаление тот факт, что наш российский тренер покинул клуб Премьер-лиги.