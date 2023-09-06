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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Факел» поторопился, Евсеев смог бы выправить ситуацию» эксклюзив

06 Сентября 2023 • 09:51 Комментировать

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку 47-летнего специалиста Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

- Я, честно говоря, верил, что Евсееву удастся переломить ситуацию. В принципе, в тех матчах, которые я видел, «Факел» играл очень агрессивно и организованно, оставлял достаточно неплохое впечатление. Понятно, что у воронежцев есть определённые сложности, другие коллективы РПЛ более серьёзно укомплектованы, но в целом команда у Евсеева была симпатичная. Да, конечно, в некоторых играх не везло, не был достигнут результат, но всё же.

Мне сложно сказать, отставка Евсеева стала решением руководства, самого Вадима или же они вместе пришли к этому. На мой взгляд, с увольнением поторопились, если это было решение клуба. Я считаю, в таком случае нужно было дать Евсееву поработать ещё, и он смог бы выправить ситуацию. С другой стороны, если Вадим подал в отставку сам, значит, он расценил, что не сможет переломить ситуацию, что нужна смена обстановки. Со стороны приходится только догадываться, но в любом случае у меня вызывает сожаление тот факт, что наш российский тренер покинул клуб Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России Вадим Евсеев Хасанби Биджиев РПЛ
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