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Эракович высказался о потасовке в матче ЦСКА - «Зенит»

06 Сентября 2023 • 09:41 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович высказался относительно потасовки в недавнем матче против московского ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы заслужили победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше. Потасовка в конце матча? Меня это не интересовало, я наблюдал со стороны и не вмешивался», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под занавес встречи между игроками команд произошло две стычки, но обошлось без удалений.

По итогам семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА располагается на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Страхинья Эракович
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