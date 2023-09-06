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Игрок «Зенита» Ерохин рассказал о своей позиции на поле

06 Сентября 2023 • 09:20 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своей позиции на поле.

По словам 33-летнего футболиста, он помогает своей команде как в атаке, так и в обороне.

«Я чаще играю ближе к атаке — вторым темпом, чтобы находиться лицом к воротам. Это мне нравится больше, но все игроки моего амплуа выполняют большой объём и другой работы», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне Ерохин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета петербургской команды футболист защищает с лета 2017 года, ранее он выступал за «Ростов», «Урал» и «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин
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