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Геркус назвал главную слабость в составе «Спартака»

06 Сентября 2023 • 08:57 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о проблемах «Спартака» после матча седьмого тура Премьер-лиги против «Краснодара». «Красно-белые» потерпели поражение на выезде со счетом 0:2.

«У «Спартака» очень хороший состав, но он несбалансирован. Он не равен сам себе внутри. У них очень сильное нападение, неплохо в центре поля, но сзади, в воротах...» - высказался Геркус в эфире телеканала «Россия 24».

После семи туров «Спартак» набрал десять очков и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Геркус
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