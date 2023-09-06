Ерохин назвал самые важные голы за «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о самых важных голах за «сине-бело-голубых».

«Если говорить о топе, начну его с дебютного гола. Символично, что забил «Спартаку». Также запомнился покер в первом сезоне. Ну и гол в Лиге чемпионов, когда мы дома играли с «Лацио», - передает слова 33-летнего хавбека пресс-служба петербургского клуба.

Александр выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России.

В текущем сезоне Премьер-лиги Ерохин провел пять поединков, в которых отметился одной результативной передачей.