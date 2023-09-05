Наумов: «В «Факеле» поспешили с увольнением Евсеева»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов расстроен увольнением Вадима Евсеева - руководство воронежского «Факела» решило расстаться с бывшим игроком российской сборной, прославившимся своим голом в ворота сборной Уэльса. Наумов хорошо знает Евсеева и искренне уверен в том, что это было поспешное и неоправданное решение.

- Я знаком с Вадиком. Знаю, как профессионально он относится к делу. Так что мне очень жаль, что «Факел» решил расстаться с ним. Думаю, что руководство воронежского клуба поторопились. Надо было дать Евсееву доработать первую часть чемпионата, - цитирует слова Наумова Rusfootball.info.

Евсеев возглавил команду весной, в мае.