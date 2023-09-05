«Атлетико Минейро» хочет выкупить трансфер Бруно Фукса

«Атлетико Минейро» планирует выкупить у московского ЦСКА трансфер защитника Бруно Фукса, об этом сообщает портал No Ataque.

На данный момент бразильский клуб в рамках арендного соглашения, которое рассчитано до конца нынешнего календарного года, может выкупить у «армейцев» 50% прав за пять миллионов евро, однако, по данным источника, «Атлетико Минейро» не может себе позволить игрока и будет стараться сбить цену или продлить аренду ещё на один год.

Контракт 24-летнего бразильца со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Фукс принадлежит ЦСКА с 2020 года.