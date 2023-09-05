Ахметов рассказал, почему опаздывает на тренировки «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос, почему он периодически опаздывает на тренировки команды.

«Пробки здесь непредсказуемые бывают. Часто ли опаздывал? Бывало пару‑тройку раз на пять минут. Двигаюсь на такси. Пока не вижу необходимости брать себе машину», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков в семи турах.