Дуглас Сантос оценил первый отрезок чемпионата для «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о старте сезона питерского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что ему хотелось бы уйти на паузу в чемпионате, занимая первое место в турнирной таблице, так как оно привычное.

«Сейчас во время паузы надо немного перевести дух, качественно отдохнуть, когда будет несколько дней выходных, провести это время с близкими и вернуться в сезон с новыми силами», - заявил Дуглас Сантос в разговоре с «Матч ТВ».

После семи проведенных туров питерский клуб занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» три балла.