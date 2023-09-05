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Дуглас Сантос оценил первый отрезок чемпионата для «Зенита»

05 Сентября 2023 • 22:41 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о старте сезона питерского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что ему хотелось бы уйти на паузу в чемпионате, занимая первое место в турнирной таблице, так как оно привычное.

«Сейчас во время паузы надо немного перевести дух, качественно отдохнуть, когда будет несколько дней выходных, провести это время с близкими и вернуться в сезон с новыми силами», - заявил Дуглас Сантос в разговоре с «Матч ТВ».

После семи проведенных туров питерский клуб занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» три балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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