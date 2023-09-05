Мещеряков прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Бывший председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о победе «железнодорожников» над «Балтикой» в матче седьмого тура РПЛ.

«Я бы не назвал игру хорошей. Она была таковой в первом тайме, во втором расслабились, и это нельзя отнести к достойному качеству. Но то, что сумели выйти из психологической ямы — хорошо. Работать надо дальше и играть все 90 минут», — заявил экс-функционер московского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, «Локомотив» должен настраиваться на каждый поединок, не став называть предстоящий матч с «Зенитом» ключевым в первом круге.

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова обыграли «Балтику» со счётом 3:2, выйдя на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги после семи туров с 10 очками.