Агент сообщил, что Щенников не хочет покидать Россию

Сергей Пушкин, агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, 32-летний футболист минувшим летом стал свободным агентом, покинув стан «армейского» клуба.

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: ФНЛ, РПЛ. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием – у него большая семья, приоритет на ней», — цитирует агента «РИА Новости Спорт».

В прошлом сезоне Щенников принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативнми действиями.

Ранее сообщалось, что Щенников тренируется вместе с московским «Торпедо».