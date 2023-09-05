Абаев прокомментировал скандал Изидора с «Локомотивом»

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев высказался о скандале вокруг форварда «железнодорожников» Вильсона Изидора.

«Контракт есть контракт. В условиях, когда футболисты их разрывают, это не очень красиво. Но к этому наши клубы должны быть готовы. Не первый случай», — считает экс-вратарь, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Абаева, многие футболисты пользуются российским первенством, и случай с Вильсоном Изидором не стал первым за последние годы.

Напомним, что ранее появилась информация о нежелании нападающего возвращаться в Россию после отказа «Локомотива» от продажи форварда. Изидор выступает за московский клуб с 2022 года, забив 19 голов в 42 матчах.