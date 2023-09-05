Губерниев прокомментировал увольнение Евсеева из «Факела»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об увольнении Вадима Евсеева с поста тренера воронежского «Факела».

«Тренера всегда назначают для того, чтобы уволить. Истину никто не отменял. Сейчас все тренеры в РПЛ как на пороховой бочке», — заявил журналист в интервью «Матч ТВ». По его словам, руководству «Факела» виднее, что нужно было делать в сложившейся ситуации.

Напомним, что Вадим Евсеев покинул тренерский пост воронежцев сегодня, 5 сентября. После семи матчей Премьер-лиги «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице.