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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бурунов назвал тройку самых интересных игроков ЦСКА

05 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Российский актёр и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов ответил на вопрос о том, какие игроки «армейского» клуба являются самыми интересными, помимо вратаря Игоря Акинфеева, которого он считает героем.

«Тройка самых интересных игроков «красно-синих», помимо Акинфеева? Чалов, Карраскаль и Алан Дзагоев, когда играли», — приводит слова Бурунова официальный сайт столичной команды.

В новой кампании ЦСКА набрал 11 очков в семи турах и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующим соперником команды Владимира Федотова в РПЛ станут «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Игорь Акинфеев Алан Дзагоев Фёдор Чалов Хорхе Карраскаль Сергей Бурунов
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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