Бурунов назвал тройку самых интересных игроков ЦСКА

Российский актёр и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов ответил на вопрос о том, какие игроки «армейского» клуба являются самыми интересными, помимо вратаря Игоря Акинфеева, которого он считает героем.

«Тройка самых интересных игроков «красно-синих», помимо Акинфеева? Чалов, Карраскаль и Алан Дзагоев, когда играли», — приводит слова Бурунова официальный сайт столичной команды.

В новой кампании ЦСКА набрал 11 очков в семи турах и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующим соперником команды Владимира Федотова в РПЛ станут «Крылья Советов».