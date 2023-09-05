Игорь Калинин: Мы не падали духом

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о форме команды в последних матчах.

«Да мы как-то не падали духом. Провели до этого две замечательные игры. С «Краснодаром» была игра на два результата. Могли выиграть, могли уступить, но сыграли вничью. С «Нижним» по делу выиграли, считаю», — заявил игрок клуба РПЛ в интервью «Матч ТВ». Также Калинин отметил, что «Факелу» предстоящая пауза в чемпионате пойдёт на пользу.

Напомним, что сегодня, 5 сентября, было объявлено об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежцев. После семи туров Российской премьер-лиги «Факел» находится на 15-м месте с четырьмя очками.