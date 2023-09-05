Губерниев ответил Павлюченко: «Жалко мне Ромку»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-нападающего «Спартака» Романа Павлюченко, который назвал его «неадекватным».

«Жалко мне Ромку Павлюченко… Пустой, глупый…. Бедненький….», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Павлюченко заявил, что когда-нибудь встретится с Губерниевым и посмотрит, как тот будет отвечать за свои слова.

Конфликт Павлюченко и Губерниева длится уже на протяжении длительного времени. Периодически экс-игрок и журналист «укалывают» друг друга резкими высказываниями в СМИ.

Напомним, первые слова были сказаны Павлюченко после критики Губерниевым сборной России из-за вылета с Евро-2020. Тогда нападающий заявил, что Губерниеву не нужно лезть в футбол, лучше обсуждать лыжный спорт.