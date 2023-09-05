Бурунов: «Чалов — невероятно талантливый парень»

Известный актёр и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов ответил на вопрос, какой из матчей «красно-синих» ему запомнился больше всего.

«Мне очень понравился недавний матч с «Локомотивом», ребята играли фантастически. Чалов – невероятно талантливый парень с реакцией гремучей змеи. Я аплодировал так, что ладони отбил», — цитирует Бурунова официальный сайт «красно-синих».

Напомним, встреча ЦСКА и «Локомотива» прошла 5 августа в рамках третьего тура чемпионата России. Игра завершилась победой «армейцев» со счетом 4:1.

В текущем сезоне Чалов появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.