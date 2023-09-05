Бурунов объяснил, почему Акинфеев — герой

Российский актёр, телеведущий и поклонник ЦСКА Сергей Бурунов высказался о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

«Игорь — невероятного таланта человек, он герой, потому что героя определяет секунда. Так сложилось, у него вот такой состав крови, души. Это либо есть, либо нет, и в Акинфееве это как раз есть», — приводит слова Бурунова официальный сайт «красно-синих».

37-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил шесть голов и два раза смог сохранить свои ворота «сухими».

После семи туров ЦСКА занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 11 очков.