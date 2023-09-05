Наставник «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал слухи об интересе «Факела», ранее уволившего Вадима Евсеева.

«Впервые об этом слышу. Вы меня огорошили, и не знаю, как вам ответить. Я продолжаю работать в «Чайке» и об отставке впервые слышу», — заявил главный тренер клуба из села Песчанокопского в интервью Sport24.

Напомним, что Вадим Евсеев покинул пост наставника «Факела» сегодня, 5 сентября. После семи туров воронежцы находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с четырьмя очками.