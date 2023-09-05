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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «У «Спартака» просто неприличные результаты» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 20:20 Комментировать (1)
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «Краснодара» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:0).

«Футболисты «Краснодара» показали, что они сильнее «Спартака». В последних четырёх матчах чемпионата «красно-белые» трижды проиграли, а один раз сыграли вничью. Как после этого команду можно причислить к тем, которые боятся за чемпионство? Такие результаты с текущим составом — это просто неприлично. Говорю с иронией, но, видимо, пока не родился тренер, который может дать «Спартаку» результат. Конечно, «Краснодар» ближе к тому, чтобы бороться за чемпионство. Клуб можно только похвалить за их результаты.

С чем связан спад в игре команды? Идей у Абаскаля как раз много, а он хочет воплотить их в жизнь. Он хочет найти максимально эффективный подход, но, возможно, не там ищет. Ему надо повернуть мысль в другую сторону. Игроки в команде хорошие, состав подобрался боевой», — сказал Балахнин.

 

 

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Сергей Балахнин Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
05 Сентября 2023 в 20:49
опять тоска в свинарнике
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