Павлюченко — о Губерниеве: «Земля круглая — когда-нибудь встретимся»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался об известном телеведущем Дмитрии Губерниеве, который позвонил ему во время съемок шоу «Ну, так нельзя» и пообещал «размазать».

«Губерниев — неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая — когда-нибудь да встретимся», — заявил Павлюченко Sport24.

Бывший футболист добавил, что ему интересно, как Губерниев будет отвечать за свои слова.

Напомним, за свою богатую карьеру Павлюченко успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Ротор», «Тоттенхэм» и другие клубы.