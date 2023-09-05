Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы подопечных Владимира Федотова на титул.

- Насколько отсутствие усиления в первых матчах сказалось на выступлении ЦСКА в первой части сезона?

- Конечно, это сказалось. Пришлось перестраивать всю линию обороны. Дивеев получил травму, Роша тоже восстанавливался. Было тяжеловато. И полузащита нервничала. В нападении забивал Чалов, но это было с пенальти. Неплохо проявил себя Заболотный. И что характерно, он никогда не высказывал претензии партнерам, что ему плохо дали пас или он не успевает. Он пашет, как папа Карло, и это здорово. Такие футболисты нужны в нападении.

- Владимир Федотов сказал, что поздние трансферы - его ошибка. На ваш взгляд, это чья вина?

- Конечно, поздно покупали игроков. Раз Федотов берет на себя ответственность, то он и виноват.

- Как оцениваете шансы «армейцев» на чемпионство в этом сезоне?

- Конечно, «армейцы» подвинутся выше в турнирной таблице. Но чтобы занимать первое место, состав команды должен быть более классным. Но, может, наберут еще игроков.

- Если смотреть на турнирную таблицу, можно ли сказать, что это первый чемпионат за пять лет, в котором нет фаворита?

- «Краснодар» скоро скатится ниже, это временное явление. Сейчас ребята набегаются, и им будет трудновато. А класса пока еще не достаточно. Так что они остынут. «Крылья Советов» тоже улетят. «Динамо» зато выправляется. «Спартак» будет продолжать ковыряться, как он это делает сейчас. Там не пойми что. Так что бороться будут ЦСКА, «Динамо» и «Зенит». Среди них нет очевидного фаворита.

Елена Григорьевская