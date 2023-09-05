«Факел» рассматривает Черевченко и Гаранина на тренерский пост

Известны претенденты на пост главного тренера воронежского «Факела» после отставки Вадима Евсеева.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба Премьер-лиги рассматривает кандидатуры экс-наставника «Локомотива», «Химок» и тульского «Арсенала» Игоря Черевченко, а также бывшего тренера «Енисея» и «Сочи» Вадима Гаранина.

Напомним, что Вадим Евсеев был уволен из «Факела» сегодня, 5 сентября. После семи туров текущего сезона чемпионата воронежцы находятся на 15-м месте в турнирной таблице всего с четырьмя очками.