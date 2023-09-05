Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл промежуточные итоги выступлению «армейцев» в РПЛ.

- Какую оценку поставили бы ЦСКА за первую часть сезона?

- Пока результаты не очень хорошие. Состав должен стабилизироваться, и тогда все будет нормально. Полузащиту команда укрепила, она разбегалась, держит мяч, а вот нападение подводит. Да и оборона могла бы играть лучше. И при этом сколько еще Акинфеев выручал. С защитой обязательно надо разбираться. Думаю, что Федотов наладит игру в этой линии. В команду пришел Келлвен, и мне он пока нравится. Он легкий, грамотно играет, не фолит, когда не нужно. Но центральную линию обороны надо укреплять, потому что Набабкин уже не тот. Роша напорол в матче с «Зенитом». Тоже пока не так надежен. Мойзес неплох, но иногда играет авантюрно. С ним надо построже, чтобы он не допускал казусов. А то случаются контратаки в наши ворота после его действий.

- Как оцените игру команды в атаке?

- Пришел Давила, но пока он не заметен. Провел два матча, пусть и не полных, и пока ничего серьезного не показал. Это явно не Халк. Тот как влился в коллектив и пошел швырять всех защитников. А от Давилы я не вижу инициативы, упертости.

- В последних трех матчах у команды поражение от «Динамо» и две ничьи с «Оренбургом» и «Зенитом». Идет какой-то спад?

- Никакого спада нет. Ничего страшного не произошло. В любом коллективе так бывает. Есть какая-то неслаженность. Но ребята-то все высокого уровня. Так что отчаиваться не нужно. Все встанет на свои места. Я уверен в этом. Посмотрите, как ЦСКА хорошо сыграл с «Зенитом». Плотненько, ничего не дал сделать легионерам. Мог и выиграть, но немного не повезло.

- Какие положительные моменты можно отметить за стартовый отрезок?

- Акинфеева отмечу. Он много раз выручал. А так, команда пока играет на четверку. Надо прибавлять, тогда будет хороший результат. Надо ловить игру, чтобы она была такой, как в матче с «Зенитом». Тогда есть шансы финишировать на первом месте. Перед сезоном была проведена сумасшедшая работа, это видно. Но как ребята выдержать дальше – это вопрос.

Елена Григорьевская